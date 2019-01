FOTOD | Täna avati Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta, müügile tulid peo "Minu arm" piletid

Laulu- ja tantsupeol osalevaid kollektiive ja nende juhendajaid ootavad ees maakondlikud eelproovid. Alates 12. jaanuarist viivad laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad üle Eesti läbi ühtekokku 617 eelproovi, mis on töömahukaim osa laulu- ja tantsupeo ulatuslikust ja mitmekihilisest õppeprotsessist.

Laulupeo peadirigent Peeter Perensi sõnul on tal väga hea meel selle üle, et juubeli laulu- ja tantsupeo aasta avati just Eesti Muusika ja Teatriakadeemias. Laulupeo avakontsert 6. juulil kannab alapealkirja „Õpetajale“. „See on tänuavaldus kõikidele eesti koolmeistritele. Kava on koostatud eesti heliloojate ja nende õpetajate loodud muusikast. Ajaliselt raamistavad laulupeo esimesel päeval kõlavaid teoseid Jānis Cimze 1872. aastal ilmunud lugu „Rīga dimd” ja Tauno Aintsi 2017. aastal loodud laul “Üksi pole keegi”. Vahele mahub muusikat Peterburi, Tartu, Moskva ja ka täna Eesti Muusika ja Teatriakadeemia nime kandvas kõrgkoolis studeerinutelt,” ütles Perens.

Tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste sõnul teeb selle peo eriliseks ilmselt see, et pea pooled tantsud on pärit varasematelt pidudelt ja saatemuusika on saanud uue kuue. „Kindlasti on peol hetki, mis võivad tekitada vaatajates ja tegijates äratundmisrõõmu. Ma loodan väga, et 2019. aasta suur pidu lubab nii peolistel kui ka pealtvaatajatel tunda, et vabal maal oma rada käia on meie suur võimalus ja niisama suur vastutus. Vastutus nende ees, kes on käinud enne meid, aga veelgi enam nende ees, kes praegu oma esimesi samme astuvad,” selgitas Rajaste.