FOTOD | Torontos avati hiiglaslik Eesti-teemaline rändnäitus

Enam kui 500 ruutmeetrise ekspositsioonipinnaga hiiglaslikku rändnäitust eksponeeritakse rohkem kui aasta jooksul neljas Põhja-Ameerika suurlinnas. Alates möödunud nädalavahetusest on kõigil võimalik näha näitust Torontos. Näituse paviljon on avatud kuni 19. oktoobrini.

Näituse avamine toimus tervet Toronto kesklinna hõlmava kultuurifestivali “Nuit Blanche” ajal, mis mõneti sarnaneb Eestis tähistatava muuseumiööga ning toob ehast koiduni sajad tuhanded torontolased külastama muuseume, galeriisid, kontserte jpm. Nii leidis ka näitus “Masters of Our Own Homes: Estonia at 100” esimese õhtu ja ööga üles üle tuhande huvilise. Avamisele tulnud inimesed said kuulda ka Toronto Ülikooli ajalooprofessori Andres Kasekampi välkloengut Eesti sajandipikkusest omariikluse ajaloost.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu poolt tervitussõnad öelnud näituste juhi Sander Jürissoni hinnangul on näituse avamine Torontos muuseumile väga eriline hetk. “Meie muuseumi lugu on tihedalt seotud II maailmasõja ajal läände põgenenud eestlastega. Mõlemad muuseumi asutajad, Olga Kistler-Risto ja Vello Karuks olid nende kümnete tuhandete põgenejate seas. Kanada pakkus pea 12 000 Eestist pärit põgenikele turvalist varjupaika ja meie 100. aastapäeval on hea meel kanadalastele tutvustada, kes eestlased on ja mis maa see Eesti on,” rääkis Jürisson.