FOTOD | Ugala teatris anti esmakordselt üle Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid

Täna anti Ugala teatris esmakordselt üle Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele. Stipendiumi said teatrikunsti õppekava näitleja eriala 3. kursuse üliõpilane Karolin Jürise ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava valguskujundaja eriala 4. kursuse üliõpilane Jari Matsi.

Stipendiumid andis üle Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp.

Stipendium on algatatud Tartu ülikooli, Eesti Teatriliidu ja kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna endise juhataja ja näitleja Garmen Tabori ettepanekul ning Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapitali toel. Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal. Kultuurikapitali stipendium on suurusega á 1000 eurot.

Stipendiumi üle andes avaldas Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp lootust, et see stipendium aitab jätkata Kalju Komissarovi südamega tehtud tööd. "Tooksin välja tema kirge, intensiivset töötamisviisi, soovi saavutada parimat tulemust ja tema tundlikkust erinevate teemade käsitlemisel," sõnas Lutsepp.

"Kõige ilusam asi, mida saab kinkida, on kogemus. Ja see stipendium kingib mulle võimaluse uute kogemuste saamiseks," ütles Karolin Jürise oma tänukõnes.

Ugala kammersaalis avati ka Komissarovi maalide ja joonistuste näitus ning fuajees Viljandi kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogia eriala üliõpilaste tööde näitus, mis jäävad avatuks 29. märtsini.

Stipendiumiga soovitakse väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist ja viljakat tööd teatrihariduse vallas. Stipendium määratakse üliõpilasele, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline ning oma erialal perspektiivikas.