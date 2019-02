FOTOD | Vaata, kes kultuuritegelastest pälvisid kultuurkapitali aastapreemiad

„Kultuurkapitali aluspõhimõtteid ei ole enam kui paarikümne aasta jooksul muudetud ja tänu sellele on teoks saanud paljud suured ja väiksemadki unistused Eesti kultuuris. Täna saavad tunnustuse need, kes on julgenud oma unistuste poole püüelda,“ ütles Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Indrek Saar. „Kultuuri areng puudutab kogu ühiskonda ja viimasel aastal on Kultuurkapital olnud siin suunanäitaja. Meenutame uut klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi Hieronymus, mis kaasas erakapitali. Samuti lisandus Balti Kultuurifond, mis annab meie erakordselt hästi hoitud Kultuurkapitalile lausa rahvusvahelise mõõtme,“ lisas Saar.

Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksa sõnul on Kultuurkapitali preemiad loojate ja sporditegelaste jaoks väga suure väärtusega. „Juba 1995. aastast valib laureaate kultuuri- ja spordirahvas ise. Kolleegi tunnustus on kõige suurem austusavaldus, mis kultuuri- või sporditegijale osaks võib saada,“ ütles Saks.