FOTOD | Vaata, kes tulid Kumusse Eesti kunstniku Michel Sittowi näituse avamisele

Pärast näituse lõppu 16. septembril liiguvad kõik tööd oma "kodumuuseumitesse" tagasi. Osa Washingtoni, osa Detroiti, aga enamik Euroopa riikide galeriidesse. 15 muuseumisse kümnes erinevas riigis.

Tallinnast pärit maalikunstnik Michel Sittow oli 15. ja 16. sajandi vahetusel Euroopas nõutud ja kõrgelt hinnatud meister. Ta töötas paljudes õukondades Hispaaniast Madalmaadeni, erinevalt näiteks oma paiksemast kaasaegsest Leonardo da Vincist. Rändava eluviisi tõttu on jäljed Michel Sittowi tegevusest olnud laiali pillutatud, mille tulemusena vajus kunstniku isik pärast tema surma sajanditeks unustusse. Sittowi maale omistati pikalt oma aja kuulsamatele meistritele nagu Jan van Eyck, Albrecht Dürer või Hans Holbein. Tema ajalooline isik ja Tallinna päritolu taasavastati alles 1940. aastal. Nüüd, 500 aastat pärast Sittowi eluaega, toob esimene isikunäitus kunstniku haruldased tööd tema kodulinna.

„Kunstiajaloolased peavad Michel Sittowit üheks varase Madalmaade maalikooli silmapaistvamaks meistriks ja tema maalitud portreed kuuluvad renessansiajastu portreekunsti tippsaavutuste hulka. Ja ometi on ta kunstnik, kelle nime ja loomingu laiem tutvustamine saab teoks alles nüüd. Parimaks asitõendiks Michel Sittowi suurusest on tema imepeenelt ja inimliku tunnetusega maalitud, ent mõõdult pigem väikesed tööd. On väga eriline sündmus, et need maailma suuremates kunstimuuseumides ja erakogudes laiali asuvad haruldused ühel näitusel kokku saavad,“ rääkis näituse kuraator Greta Koppel.

Näituse kuraatorid on Greta Koppel Eesti Kunstimuuseumist ja John Oliver Hand Rahvusgaleriist Washingtonis. Ruumikujunduse on näitusele loonud Tõnis Saadoja ning graafilise identiteedi Asko Künnap.

Näituse raames ilmub kolm eritrükist. Rahvusvahelise ingliskeelse näitusekataloogi on koostanud kuraatorid John Oliver Hand ja Greta Koppel. Kataloog valmis juba näituse avamiseks Washingtonis ning on välja antud koostöös maineka Yale University Pressiga. Kumu näituseks valmib ülevaatlik eestikeelne raamat Michel Sittowist, mis räägib ülevaate kunstniku elust, loomingust ja seostest Tallinnaga. Raamatu autor on kuraator Greta Koppel. Lastele on Anti Saar kirjutanud ja Urmas Viik illustreerinud juturaamatu „Mina, Milda ja meister Michel“.