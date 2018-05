FOTOD | Vabaduse väljakul toimus HeadRead festivali suur ühislugemine

Kirjandusfestival HeadRead tähistas täna vabaduse väljakul kümnendat sünnipäeva ühislugemisaktsiooniga "Kirjanduslik Tallinn".

Teiste hulgas kõlas Ivo Uukkivi esituses legendaarne „Tallinn põleb", mille järel said kõik kohalviibijad lugeda teineteisele Tallinnast kirjutatud tekstilõike.

Kohal oli ka Tallinna Keskraamatukogu raamatubuss Katariina Jee, mis aktsiooonis osalejaid tekstidega varustas. Lugemiseks sobivaid tsitaate võis leida kaardirakenduselt, aga neid võib ka ise kaasa tuua või lausa ise kirjutada. Lisaks hakatakse Tallinnast kirjutatud ilukirjanduslikke tsitaate koondama 26. mai ühislugemise Facebooki küljele. Pealtvaatajaid ei ole ja oodatud on kõik lugemishuvilised!

Ühislugemise üks eestvedajaid, kirjanik Jan Kaus: „Asi pole ainult Tallinnas. Tänapäeval levib arusaam, et inimesed loevad üha vähem. Ometi on lugejaid suur hulk, ent kuna lugemine on üksinduse kunst, siis ei ole lugemise mastaape sageli näha. Ühislugemise eesmärk on tuua lugevad inimesed korraks kokku, asetada nad õlg õla kõrvale ja teha nende hääl korraks kuuldavaks, näidata, kuivõrd palju on Eestis neid, keda lugemine innustab. Eestlane on muidugi loomult uje, ent ühislugemine toimub paarides, inimesed loevad paari minuti jooksul teineteisele. Sedasi säilib ka avalikul kooslugemisel isiklikkuse aspekt."