FOTOD | Vilen Künnapu avas maalinäituse "Maagiline Tallinn"

Tallinna Disaini ja Arhitektuurigaleriis avas täna arhitekt Vilen Künnapu oma maalinäituse "Maagiline Tallinn".

Seekordne näitus on pühendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on öelnud, püüab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metafüüsilist jõudu, mida ta linna meeldejäävates sõlmkohtades näeb.

"Mind huvitab see nähtamatu asi, mis tekitab joovastuse, kannab su läbi seinte ja annab vahel kokkupuute lõpmatusega. Elu on müsteerium, seletagu õpetlased palju jaksavad, ikkagi jääb suur saladus püsima. Usun, et kunsti abil on võimalik selle salakambri ust veidi paotada ja saada hetkeks osa suurest saladusest. Ka vanadel aegadel ei jäetud ühtegi jälge ehk ei tehtud koopamaali niisama: maal oli pigem abivahend, sõiduk jõudmaks millegi müstilise juurde," sõnas Künnapu.

Kuraator on Reet Varblane, näitus jääb avatuks 28. märtsini.