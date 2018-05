Jelena Skulskaja lahkus Vene teatrist

Vene Teatrist lahkus eile osapoolte kokkuleppel teatri kirjandusala toimetaja Jelena Skulskaja. Teatri juht ütleb, et ametikohad korraldatakse ümber ning luuakse dramaturgi koht.

Skulskaja ütles Eesti Päevalehele, et lahkus eile Vene Teatrist poolte kokkuleppel. "See oli mõlemate poolte otsus, mul on nüüd teised loomingulised plaanid, kommenteeris Skulskaja ootamatut lahkumist.

"See on üks mu elu rahulikumaid lahutusi. Kõikidele endistele kolleegidele soovin head," lisas Skulskaja sotsiaalmeedias.

Teatri juht Filipp Loss ütles vene Delfile, et ajale jalgu jäänud ametikoht "nõunik kirjanduse vallas" asendatakse sügisest dramaturgiga, kes hakkab nii näidendeid kirjutama, kui ka teiste tekstidega tegelema.

Skulskaja poolt korraldatav VII traditsiooniline rahvusvaheline festival "Kohtumised lastekirjanikega" toimub mai lõpus siiski tema juhtimisel. Kava Skulskaja kinnitusel samuti ei muutu, Moskvast sõidab kohale ka helilooja Grigori Gladkov. "Oleme palju tööd ja armastust festivalt korraldamisesse pühandanud, loodan, et keegi ei pettu," sõnas Skulskaja.