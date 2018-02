Kalamaja kogukond kingib Eesti Vabariigile juubeliks raamatu

Enam kui 600 aasta pikkuse ajalooga Kalamaja kogukond loodab teha hooandjate toel Eesti Vabariigile juubelikingituse, andes välja 300-leheküljelise kõvade kaantega raamatu.

Raamatu "Õhus on Kalamaja" koostamist eest vedava Bianka Soe sõnul on valmiva teose näol tegemist tõelise kogukonnaraamatuga, mille 50 lugu on kirjutanud Kalamaja asukad ise või selle kandiga lähedalt seotud inimesed.

"Inimesed on raamatusse kogutud lugusid kirjutanud õhinapõhiselt, oma kodukandi patriotismist ja kaasalöömisrõõmust. Kui tulin välja ideega jäädvustada Kalamaja tänane nägu raamatusse, hakkas see mõte kogukonnas ootamatult suurelt ise oma elu elama. Seega loodan, et raamatu ilmumine on oodatud ja toob Kalamaja rahvale rõõmu. Nüüd tuleb veel teha viimane samm ja raamat abistajate toel ära trükkida," selgitas Bianka Soe.

Tema sõnul on Kalamaja viimaste aastate jooksul tohutul kiirusel muutunud ja on jätkuvalt pidevas arengus. "Raamat "Õhus on Kalamaja" peegeldabki Kalamaja tänapäeva, talletades selle mitmekihilist olemust ja värvikaid elanikke. See on lõbus, aga ka mõtlemapanev ringkäik meie asumi aegruumis," lisas Bianka Soe, kelle sõnul on 2018. aasta märgilise tähtsusega nii 100-aastaseks saavale Eesti Vabariigile kui ka Kalamajale.

"Paljud siinsed ettevõtmised tähistavad tänavu oma ümmargusi sünnipäevi, teiste hulgas tähistavad oma kümnendat juubelit Kalamaja päevad, kohvik Boheem ja teised Kalamaja ettevõtted,“ ütles Bianka Soe, kelle sõnul võiks olla raamat Kalamaja kogukonna kingituseks nii iseendale kui ka Eesti Vabariigile.""Selleks, et saaksime raamatu kogu oma uhkuses välja anda, vajame Kalamaja fännidelt trükikulude katmiseks rahalist tuge. Alates tänasest on projekt ühisrahastuskeskkonas Hooandja kõigile pöidlahoidjatele panustamiseks kättesaadav. Ei saa lisamata jätta, et kingitused, mida abi eest vastu pakume, on tõeliselt unikaalsed ning panustamist väärt," lisas Bianka Soe.

Raamatu „Õhus on Kalamaja“ esmaesitlus leiab aset 19. mail Kalamaja päevade ajal, mille raames toimuval pidulikul pikalauaõhtusöögil tähistatakse ka sündmust “EV100 igas külas“.

„Õhus on Kalamaja“ idee autor on Bianka Soe, kujundaja Moonika Maidre, fotograaf Annika Metsla ning illustraator Triin Valvas. Samuti annavad raamatu valmimisele oma panuse ligi 40 kaasautorit, teiste seas ka Jim Ashilevi, Piret Tali, Keiu Virro, Kaidi Õis, Olavi Ruitlane, Maru Metspalu, Teele Pehk, Juhan Kangilaski, Yoko Alender, Mari Roonemaa, Jaan Tootsen, Merle Liivak ning Jaak Juske.

Raamatu „Õhus on Kalamaja“ väljaandmist toetavad lisaks hooandjatele ka Eesti Kultuurkapital, Kohaliku Omavalitsuse Programm, Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond ja KÜSK (Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital).

