Kas Lindgreni väärtust hakatakse ka Eestis ühel päeval vähendama, kuna Pipi isa oli paks valge neegrikuningas?

Viimasel nädalal on üksjagu arutelu põhjustanud Ameerika lastekirjanduse auhinna nime muutmine. Endine Laura Ingalls Wilder Medal on edaspidi Children’s Literature Legacy Award ehk laste pärimuskirjanduse auhind. Ehkki komitee liikmed rõhutavad, et keegi ei plaani Wilderi raamatuid muuta ega keelata, on see siiski taas käivitanud arutelu tsensuuri üle. Ajastu konteksti, aga ka üldiselt kirjanike hinnangute ja moraalsete universumite arutamine on igal juhul tervitatav. Küsimus on: kui tähtis on auhinna nime muutmine ning millisel juhul võiks olla mõeldav raamatute muutmine?