Kas saame laulupidu härjavõitlusega võrrelda?

Eesti ei tohiks väljarännet demoniseerida, vaid peaks õppima lahkujaid koos kogemustepagasiga tagasi meelitama.

Lehvivad lipud, eri põlvkonnad koos, rahvuslikud toidud ja riided ümberringi, hinge minev kombinatsioon pidulikkusest ja tõsidusest… Minu laste ja noorte laulupeo kogemused meenutasid mulle mu enda lapsepõlve, kui käisin vanaisaga ja onu- ja tädilastega härjavõitlusel (iidne ohverdustseremoonia) ning isa ja vennaga suurel areenil jalgpallimängu vaatamas. Rääkisin oma eesti sõbrale, et kõik need sündmused sarnanevad üksteisega tugeva tunde (paatos) ning kehalise ja ritualiseeritud pidulikkuse poolest. Kuid mu sõber polnud minuga nõus ja ütles, et laulupidu on midagi palju pühamat ja identitaarsemat (juuri tähtsustav ideoloogia – toim).