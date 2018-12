Kultuuritöötajate palga alammäär tõuseb 1300 euroni

Palgakokkulepe puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saava kultuuritöötajaid, keda on kokku ligi 4000. Lisaks miinimumile suureneb palgafond 7% ka nendele kultuuritöötajatele, kelle töötasu on juba seniajani miinimumist kõrgemal või kes on tugiteenuseid pakkuvatel ametikohtadel.

„Kultuur on Eesti riigi esimene ja peamine olemise mõte ning valitsus väärtustab meie kultuuritöötajaid. Jõuline palgakasv aitab tagada rahvuskultuuri järjepidevust ja spetsialistide juurdekasvu, kelle toel saab areneda nii kõrgkultuur kui ka rahvakultuur,“ rääkis kultuuriminister Indrek Saar.

Lõppeval aastal oli kultuuritöötaja brutotasu alammäär 1150 eurot. Veel 2015. aastal oli see 731 eurot, mis tähendab, et miinimumtasu tõus on olnud nende aastate jooksul 78%.

„Kultuuris on tähtis järjepidevus, mida hoiavad kõik kultuuritöötajad. Kordan ka täna, et riikliku palgaleppe põhimõtted võiksid kehtida kõikjal, olgu tegemist kohaliku omavalitsuse või eraõigusliku kultuurikorraldajaga,“ märkis TALO juhatuse esimees Ago Tuuling.

Kultuuritöötajate palgapoliitikat suunab alusdokument Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 ehk Kultuur2020. Selle kohaselt peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma 2020. aastaks Eesti keskmise palga tasemeni.