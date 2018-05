Kunstnik Teet Suur avab kodutalus installatsioonide näituse

Voronja galerii poolt kureeritud kunstiprogrammi „Lätted“ neljas näitus avaneb Lääne-Virumaal Naistevälja külas Veskimäe talus, kus kasvas üles ja elab siiani kunstnik Teet Suur.

„Teet Suur on tuntud eeskätt Rakvere jõulukuuskede moderniseerijana, tänu millele on see väike linn mitu aastat järjest maailmakaardil figureerinud. „Lätete" neljandal näitusel saame aimu, millist kunsti Suur igapäevaselt teeb," ütlevad Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin.

Näitusel saab näha Teet Suure skulpturaalseid vorme ja suureformaadilisi installatsioone.

Teet ise iseloomustab näitust nii: „Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest ja on asju, mis teevad meid selleks, kes me oleme. Vahel saavad mõned ideed nähtavaks ja võtavad kuju nii valguses kui varjus, värvis kui materjalis. Saab näha tänatehtut või homseks loodud ja isegi tulevikutöid. Minu kunstikodu on minu kunstikindlus“.

Teet Saare kodutalu (Foto: korraldajad)

Teet Suur sündis 1973. aastal ja alustas 2009. aastal õppimist Tartu kõrgemas kunstikoolis skulptuuri erialal. Kunstikooli lõputööks valis ta lavakujunduse Iiri näitekirjaniku Conor McPhersoni näidendile "Meresõitja".

Alates 2013. aastast asus Suur ametisse Rakvere linnakunstnikuna. Praegu tegutseb ta vabakutselise kunstnikuna.

Näitust saab näha Lääne-Virumaal Naistevälja külas Veskimäe talus, 26. ja 27. mail kell 12-17.