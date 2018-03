Lavastus "Oomen" Narva Kreenholmi Manufaktuuris jääb ära

Kreenholmi Manufaktuur - Kunagi töötas siin 13 000 inimest, tänaseks on alles vaid tondiloss.

30. märtsil Narva Kreenholmi Manufaktuuris esietenduma pidanud lavastus “Oomen” jääb toimumata

Etenduse tegijate sõnul osutus tehniliste keerukuste ning komplikatsioonide tõttu lavastuse rahva ette toomine võimatuks. "Kreenholmi Manufaktuur sai me üle seekord võitu," ütleb meeskond.

""Oomeni" meeskond on teinud lavastuse valmimise nimel palju tööd, kuid alati pole see piisav. Täname kõiki toetajaid ja huvilisi ja loodame, et “Oomen” saab siiski võimalikuks tulevikus," lisab meeskond.

