Legendaarne ARS avab taas uksed

Kunstnike Liidu juhi kinnitusel tuleb kunsti jätkusuutlikkuse tagamiseks tegeleda nii kunsti loomiseks ja arendamiseks vajaliku taristu arendamisega kui ka müügiformaatide laiendamisega.

„Lisaks ARS Showroomi avamisele käivitame novembris projekti korras kontseptuaalkaupluse ARS CONCEPT peatselt avatavas T1 kaubanduskeskuses. ARS CONCEPTis saab iga keskuse külastaja näha ja soovi korral ka soetada mõttega tehtud ja valitud kõrgtasemel professionaalset kunsti. Viime loomingu inimestele lähemale,“ lubas ta.

Foto: ARS Showroom

Allsalu sõnul on ARS juba täna suurim kunsti produktsioonikeskkond Eestis ning rahvusvaheliseltki silmapaistva arengupotentsiaaliga koht, kus kunstnikkond on ühendanud jõud, et loomiseks, eksponeerimiseks ja müügiks paremaid võimalusi luua.

„ARS Kunstilinnak saab olema Eesti kunsti tuiksoon ja ideede kasvulava, kus kunstnikud ja loomeettevõtted saavad töötada, uusi kontakte luua ja oma oskusi arendada. Avatud ARSi projekti raames on kavas rajada kunstilinnakusse ka promotsiooni- ja koolituskeskus, mis hõlmab nii galerii, etenduspaiga, müügisaali kui seminariruumi ja pakub ARS Kunstilinnaku kogukonnale inspireerivaid võimalusi tihedamaks koostööks ja ühistegevuseks,“ sõnas Allsalu.

ARS Showroom ootab külalisi esmaspäevast reedeni kell 10-16 aadressil Pärnu mnt 154.