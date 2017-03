Mida teavad kunstnikud maaelust? Kunstihoones saab näha nende visioone ja tõlgendusi.

Maaleht tähistab 30. sünnipäeva kunstitegevustega. Üks neist on koostöös kunstnike liiduga märtsi alul avatud näitus „Elust maal”.

„Kuna enamik kunstnikke elab linnas ega tegele sellise teemaga, siis mõtlesime, et oleks huvitav vaadata, mida kunstnikud maaelust arvavad ja kas meil üldse on selliseid kunstnikke, kes on suutelised sellest midagi arvama. Tulemust saab näha näitusel,” ütleb näituse kuraator Mari Kartau.