Maarja medali 2018 ja kultuuripreemia pälvis Henning von Wistinghausen

Henning von Wistinghausen (sünd 1936) on baltisaksa päritolu Eestimaa juurtega diplomaat ja ajaloouurija. Ta on diplomaadina olnud tihedalt seotud Eestiga ning uurijana on tema huviks olnud Eestimaa baltisakslaste ja oma suguvõsa ajalugu. Wistinghausen oli 1990-1991 Saksa Liitvabariigi peakonsul Leningradis. Tänu oma tööpiirkonnale, kuhu kuulus Eesti, oli ta vahetu tunnistaja ja aktiivne kaasaelaja ja kirglik toetaja Eesti Vabariigi iseseisvusele. Temast sai esimene taasiseisvumise-järgne Saksa suursaadik Eestis, olles sellel kohal 1991-1995. Ajaloolaste ringkondades mäletatakse teda Tallinna Linnaarhiivi kogude tagasitoomise ühe organiseerijana. Ajaloouurijana on ta olnud kaua aega Balti Ajalookomisjoni liige.

Aktiivse Eestimaa Rüütelkonna liikmena on tema algatusel sündinud rüütelkonna toetusprojektid Eestile. Iseäranis suurt sümpaatiat tunneb Wistinghausen Tallinna Toomkiriku vastu. Suuresti tema teene diplomaadina ja Eesti sõbrana oli kiriku vappepitaafide restaureerimine-konserveerimine, mis realiseerus Saksa-Eesti ühisprojektina. Tema asjaajamise tulemusena sündis suuresti Ferseni kabeli restaureerimine ja sealsete 1812. aasta mälestustahvlite restaureerimine-taastamine, mis toimus juba ligi paarkümmend aastat tagasi. Oma Tallinna viibimise ajal külastab Wistinghausen alati Toomkirikut ja osaleb kogudusega koos pühapäevasel jumalateenistusel. Tallinna Toomkooli taasavamisel 2011. aastal tõi Henning von Wistinghausen tervitused Eestimaa Rüütelkonnalt kui omaaegselt koolipidajalt.