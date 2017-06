Margus Toomla: rahvatants säilib suuresti tänu tantsupidudele

Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla räägib, milline on tema jaoks tantsupeo ja selle teema „Mina jään” sümboolne tähendus.

Laulu- ja tantsupeo puhul on teemat „Mina jään” seostatud ka füüsiliste riigipiiridega, aga sina oled öelnud, et näed seda eelkõige kui vaimset ja väärtuspõhist sidet Eestiga. Kas see on seotud sinu visiooniga isamaalisusest?

Minu jaoks tähendab „Mina jään” põlvest põlve ahela katkematust, on see siis traditsioonide, vanade väärtuste või tarkuste edasiandmine. Me kõik kogeme elus eri situatsioone, õpime pidevalt ja seejuures saame eelmiselt põlvkonnalt alati midagi kaasa. Kui tunned, et midagi sellest kõigest paneb sinu südame tuksuma ja see on just sulle omane, siis saad öelda: „Mina jään.” Ja tõesti, see ei tähenda, et selleks peab tingimata Eestisse jääma. Sa võid olla mistahes maailma nurgas, kus sa ka ei viibiks – kui sul on midagi, mille sa oled saanud siit, oma kodust, sõpradelt, traditsioonidest või Eesti tundest, siis saad sa sellise allkirja või lubaduse anda.