Narva Muuseumi juhib järgmised kaks aastat Ivo Posti

Eile toimunud sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu koosolekul määrati järgmiseks kaheks aastaks Narva Muuseumi SA juhatuse liikmeks Ivo Posti.

"Kaheaastane periood on piisav, et viia ellu pooleliolev Euroopa Liidu projekt. Lisaks on Narva Linn asutajana teinud ettepaneku kultuuriministrile põhikirja muutmiseks. Muudatused eeldavad aga läbirääkimisi," sõnas Narva Muuseumi SA esinaine Krista Nelson Eesti Päevalehele.

Narva muuseumis toimunud nõukogu koosolekul valiti praegune juhatuse liige Ivo Posti järgmiseks kaheks aastaks muuseumi juhtima pärast seda, kui oli luhtunud muuseumijuhi valimise konkurss, kuna sihtasutuse nõukogu ei saavutanud valimisel lihthäälteenamust, ütles nõukogu esinaine Krista Nelson. Nõukogu hääled jagunesid 4:2.

Posti on lõpetanud Haagi Kuningliku Konservatooriumi ja töötab alates juulist 2015 Narva Muuseumi teadusjuhina, juhatuse liikme ülesandeid täidab ta alates 2017. aasta detsembrist.

Sihtasutuse Narva Muuseum juhatuse liikme viimasele konkursile laekus kokku 12 avaldust, kellest viie kandidaadiga (Ivo Posti, Aleksandr Apolinsky, Arne Raam, Eldar Efendijev, Sander Jürisson) viidi 16. veebruaril toimunud nõukogu koosolekul läbi vestlusvoor, kuid nõukogu valikut ei teinud. Narva Muuseumi sihtasutuse nõukogus on kuus liiget, kellest kolm on nimetanud riik (Krista Nelson, Tarvi Sits, Jaanus Villiko) ja kolm Narva linn (Aleksei Mägi, Tatjana Stolfat, Ilja Fjodorov).