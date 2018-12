Riigikogu avab 100 aasta juubeli puhul rändnäituse parlamendi ajaloost

Näitus annab ülevaate Eesti esinduskogu sajandipikkusest ajaloost ning kajastab Eesti Ajutise Maanõukogu, Asutava Kogu ja Riigikogu koosseisude tegemisi.

„Parlamenti tutvustav näitus saab alguse Viljandist, sest just see on üks mitmest paigast, kus 100 aastat tagasi loeti esimest korda avalikult ette iseseisvusmanifest,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Tänav on näituse eksponeerimiseks suurepärane koht, sest see toob meie esinduskogu ajaloo rahva keskele.“

„Näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid,“ märkis näituse loovjuht Ionel Lehari. „Kuna kaasaegses ühiskonnas on avalik linnaruum rahva territoorium ja linnade tänavad kuuluvad meile kõigile, on see parim paik ja koht rahva võimu ajaloole tagasivaatamiseks, millest lähtubki näituse kandev idee ja tänava metafoor.“

Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused.

Väljapanek hõlmab kahte suurt perioodi aastatel 1917–1940 ja 1991–2018. Nende vahele jääb poole sajandi pikkune katkestus, mil Eesti esinduskogu ei saanud kokku tulla ja mida näitusel tähistavad tühjad majad.

Näitus annab ülevaate eri koosseisude poliitiliste jõudude vahekorrast ning Eesti poliitikamaastikul tegutsenud ja praegu tegutsevatest erakondadest.

Parlamendi kui seadusandliku võimu puhul on välja toodud vastuvõetud seadused, mille mõju on ühiskonnas olnud laiem ja kõnetavad suuremat hulka inimesi. Lisaväärtusena saab ülevaate laiemalt maailmas aset leidnud olulisematest sündmustest.

Väljapanek rändab mööda Eesti linnu. „Riigikogu 100“ ekspositsiooni kogupikkus on 10,5 meetrit, laius ja kõrgus kolm meetrit. Näitus on teisaldatav ja valgustatud LED-valgustitega.