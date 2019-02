Riikliku kultuuri elutööpreemia pälvivad Leelo Tungal, Viivi Luik ja Fred Jüssi

Kirjastus Tänapäev tõi oma esildises välja, et Leelo Tungal on peaaegu 50 aastat kuulunud Eesti armastatumate lastekirjanike, luuletajate ning laulusõnade autorite hulka. Tema teoseid on lugenud mitmed põlvkonnad ning tema luuletuste viisistusi on esitatud paljudel laulupidudel. Tunglalt on ilmunud ligi 90 raamatut lastele ja noortele ning ta kirjutab tänini mitmes žanris. „Tema loomingut iseloomustab optimism ja elujulgus, vahetu suhtlemine lugejaga, ladus sõnaseadmine ja teravmeelsus,“ lisati esildises.

Eesti Kirjanike Liit märkis oma esildises, et Viivi Luik on üks olulisemaid ja silmapaistvamaid Eesti kirjanikke. „Lisaks jääva väärtusega proosa- ja luuleloomingule panustab ta Eesti ühiskonna võtmeprobleemide lahendamisse olles parim näide sotsiaalselt aktiivsest intellektuaalist,“ märgiti esildises. Teine esitaja, Tallinna Ülikool lisas, et Viivi Luige teostes on igaviku mõõdet, tõusmist ajast ja ruumist kõrgemale, maailma seostevõrgustiku teravat nägemist ja väga suure kirjaniku hingust. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus tõi välja, et Viivi Luige looming on mõjustanud kogu eesti kultuuri ning tema uute teoste ilmumine on tihtilugu kujunenud sündmuseks.