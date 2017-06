Tänu laste ja noorte tantsu- ja laulupeole on viimastel nädalatel räägitud palju eestlusest, traditsioonide hoidmisest, keele ja kultuuri säilitamisest, peojuhtidest-korraldajatest. Palju räägitakse ka kommunaalsetel teemadel, sest paneb pidu ju liikluse seisma ja autoga või bussiga sõitjad peavad oma tegevusplaanid ümber mõtlema. Ja see on ebamugav.