Tallinna kesklinna kerkiva kaunite kunstide kooli direktoriks saab Eero Raun

Kaunite kunstide kooli direktoriks valiti 18 kandidaadi hulgast Eero Raun, kes asub ametisse septembris. Loodav kool ühendab endas Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli.

Konkursikomisjoni esimees Eesti muusika-ja teatriakadeemia rektor Ivari Ilja on kindel, et kõigi kolme kooli juhtidega leiab Eero Raun uue kooli loomiseks parimad lahendused.

"Pean kõigi kolme kooli direktorite – Kaie Kõrbi, Ivo Lille ja Timo Steineriga – koostööd äärmiselt oluliseks ning austan nende teadmisi, kogemusi ja oskusi. Meie ühise töö tulemusel peab viie aasta pärast täishoos tegutsema nii sisu kui vormi osas unikaalne kool, millel on eriline roll ja vastutus Eesti muusika- ja tantsuhariduse kõrge taseme hoidmisel ja arendamisel," sõnas Eero Raun.

Eero Raun on töötanud presidendi nõunikuna, nõustanud rahvusooper Estonia peadirektorit, olnud ametis kolmes ministeeriumis, sh Kultuuriministeeriumis muusikanõunikuna, samuti töötanud Ühispangas, Tallinna Pangas ja Eesti Televisioonis. Praegu on Raun Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projektijuht ja Eesti instituudi nõukogu esimees. Eero Raunal on kõrgem pedagoogiline haridus koolimuusika erialal, samuti magistrikraad juhtimise sotsiaalsete strateegiate erialal.