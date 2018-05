Tartu ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab filmimees Ilmar Raag

Vabade kunstide professori ametikoht on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas loodud selleks, et arendada mitmekülgselt Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsust ja loovust. Selleks kutsutakse professuuri igal aastal üks silmapaistev Eesti loomeinimene, kelle tegevus on seotud ülikooli traditsiooniliste tegevusvaldkondadega. Vabade kunstide professori loengud on avalikud kõigile huvilistele. Kogu õppeaasta jooksul neil osaleja kogub 6 ainepunkti. Ülikoolivälised osalejad, kes soovivad ainepunkte ja tunnistust, saavad kursusel osaleda täiendusõppijana.

Vabade kunstide professor peab ülikoolis avalikke loenguid ning teda võib kaasata õppe- ja teadustöösse. Vastastikusel kokkuleppel võib ta osaleda ka teiste valdkondade ja ülikooli asutuste töös ning nõuandva häälega eksperdi või külalisena komisjonide ja nõukogude töös.