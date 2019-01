Tina Turner oma elulooraamatus: perverssel viisil märgistasid Ike'i löökide jäljed – siniseks löödud silm, katkine huul või roie, paistes nina – tema omanikustaatust

Inglismaal olles käisin ka esimest korda selgeltnägija juures – see tähistas ühe mu eluaegse kire algust. Otsin alati elus juhatust. Selgeltnägija ütles mulle aga midagi, mida ma ei olnud osanud oodata. Ta ütles: „Sinust saab suur staar. Sinu partner langeb nagu leht sügisel puult, kuid sina jääd ellu ja liigud edasi.” Ma ei uskunud, et Tina võiks ilma Ike’ita eksisteerida. Peitsin selle mõtte siiski kuskile ajusoppi ja mõtlesin selle peale, kui ajad muutusid raskeks – need olid iga päevaga üha raskemaks muutumas.

Elu koos Ike’ga oli ääretult pingeline. Pidin olema ettevaatlik, kontrollima, mida ütlesin või kuidas tema poole vaatasin. Ta oli alati plahvatusohtlik, valmis koera kombel purelema sööstma, kui talle selleks võimalus anda. Mul polnud kuskile minna ja mul ei olnud oma raha, isegi mitte viit dollarit taskuraha.