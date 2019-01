Toomas Edur ei jätka Eesti Rahvusballeti kunstilise juhina

"Pealtnägijale" antud intervjuus kinnitas Toomas Edur, et oleks ise veel mõnda aega Eesti Rahvusballeti kunstilise juhina jätkanud. Samal ajal on ta tänulik võimaluse eest kümme aastat teatris kaasa lüüa, vahendab ERR.

"Mul on hea meel, et Aivar Mäe andis mulle võimaluse siia tulla," ütles ta ja kinnitas, et ta sai lavastada, õpetada ja anda edasi seda, mida ta oskab ja teab. "Mul on veel, mida anda, aga noh lepingud lõppevad.

Toomas Edur asus Eesti Rahvusballeti kunstilise juhina tööle 2009. aastal. Enne seda oli ta alates 1990. aastast erinevate Briti balletiteatrite solist, pälvides isegi printsess Diana tähelepanu.