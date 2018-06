USA-s hinnati "Väike maja preerias" rassistlikuks, autori nimi eemaldati lastekirjanduse auhinna nimetusest

Kirjanik Laura Ingalls Wilderi "Väike maja preerias" ning ka tema teised teosed on USA lastekirjanduse auhinna komitee hinnangul liiga stereotüüpsed ja rassistlikud, ega sobi kaasaegsete väärtustega. Seetõttu muudeti USA lastekirjanduse auhinna nimi: endine "Laura Ingalls Wilder Medal" on edaspidi "Children’s Literature Legacy Award".

Suureks probleemiks on komitee liikmete hinnangul viis, kuidas autor kujutab 1935. aastal ilmunud raamatus üleeelmise sajandi põlisameeriklaste ja mustanahaliste elu. Uusaasunikud nimelt ei räägi seal indiaanlastest korrektses ja tänapäeva standarditele vastavas toonis, kirjutab The Telegraph.

Laura Ingalls Wilder elas aastatel 1867-1957 ning oli esimene, kes sai 1954. aastal sellenimelise lastekirjanduse auhinna. ALSC (Association for Library Service to Children) lõi auhinna, et välja tuua teosed, millel on olnud suur mõju lastekirjandusele.

Üle maailma väga menukas teos ja ka hiljem vändatud teleseriaal "Väike maja preerias" põhineb Wilderi enda elulool. Muu hulgas kõneles ta 1935. aastal välja antud teoses ühest oma elukohast nii: "siin ei olnud inimesi, vaid indiaanlased elasid siin". See kirjeldus muudeti hilisemates trükkides. Lisaks ütlevad tegelased mitmetes seriaali osades, et "ainult surnud indiaanlane on hea indiaanlane".