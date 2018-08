Aitäh, Gerd, nende emotsioonide eest!

Ebaõnnestunud debüüt Ateena olümpial

„Rõõmupidu on neil, kes ootasid, et mu närvid veavad alt. Tegemist on sisemise pingega. Saime jälle ühe õppetunni,” mõtiskles kvalifikatsioonis tulemusega 60.05 piirdunud ning 19. koha pälvinud Kanter, kelle tolle hooaja tippmark oli rohkem kui kaheksa meetrit parem. Hiljem on Kanter tunnistanud, et selline raputus tuli edasisele karjäärile kasuks.