Ajaloo tugevaim mees lööb risti ette ja teeb imesid. Aga kuidas?

Kui ajaloo kiireim inimene on Usain Bolt, siis tugevaima tiitli peapretendendiks on saanud 24-aastane grusiin Laša Talahhadze. Ta teeb asju, mida keegi teine pole kunagi suutnud. Sisuliselt imet. MM-il lisas ta rebimises maailmarekordile hoobilt koguni kolm kilo, viies selle 220-ni. Tõukamises pole 197-sentimeetrine ja 166-kilone hiid maailmamarki veel enda nimele saanud, kuid tõele au andes pole keegi teda võistlustel sundinud viimast välja panema. Ja kogusummarekordi 477 taga seisab viimasel kahel MM-il, kahel EM-il ja olümpial võitmatuks jäänud Talahhadze nimi. Näis, millega ta vaimustab pühapäeval, kui Bukarestis alanud Euroopa meistrivõistlustel tulevad lavale üliraskekaallased.

„Mu fännid ootavad ainult võite. Esikoht enam ei üllata, nad tahavad rekordeid. Kõik küsivad, kuidas suudan selliseid raskusi tõsta. Tulevikuks on veelgi suuremad plaanid. Mind ootab ees veel palju, olen alles 24-aastane. Mõned fännid tunnevad tõstmist, teised mitte. Need, kes matsu ei jaga, ütlevad: „Hästi tehtud, aga millal sa 500 kilo tõstad?” Ma ei tea, millal, kuid rekordeid kavatsen kindlasti veel parandada,” on öelnud Talahhadze, kelle sooritusi iseloomustab näiline kergus. Ta tõstaks justkui luuavart, mitte sadu kilosid! Mis on tema edu pant peale briljantse rebimistehnika?