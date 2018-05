Aravetel lõhkasid pangaautomaadi ilmselt kaugemalt tulnud kurjategijad

Aravete poest üle tee elava kohaliku sõnul käis öösel kõva plahvatus. „Lööklaine pani maja värisema. Olime kohe püsti, mina ja naine,” ütles naaber. Poe välisseinal asunud pangaautomaat lasti õhku ning sündmuskohalt põgeneti võõrale või võhikule tundmatuid radu mööda. Kõik käis kibekähku, mõne minutiga. „Esimese asjana nägin aknast päästeautosid, need jõudsid mõne minutiga kohale,” kinnitas naaber, et kõik käis professionaalselt ja röövleid ta ei näinud. „Poe töötaja ütles mulle, et turvakaamerad olid kinni teibitud ja vargad lahkusid enne päästeautode kohalejõudmist."