Kui enamiku värskete Eesti meistrite näol säras Lasnamäe spordihallis õnnelik naeratus ja nad viskasid käed taeva poole, siis Balta polnud sugugi rahul. Ehkki tulemus oli üsna korralik – 6.63. Emotsionaalne naine loopis varustust ja kirus end pärast võistlust krõbedate sõnadega. See on hea märk: järelikult tundis 31-aastane kogenud sportlane, et jäi varu ja ta võib õnnestumise korral Birminghami sise-MM-il kaugemale maanduda.