20-aastase Robert Viiberi uus koduklubi Fonte Bastardo on Portugali liigat alustanud nelja võiduga. Eestlane on olnud vahetusmängija, jokker treener João José kaardipakis, kelle ülesanne on mängu käiku muuta. Kahel korral ongi ta kaotusseisus sekkudes meeskonna võidule aidanud, kaht matši on ta aga vahetusmeeste kastist vaadanud.