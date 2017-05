Juventuse värav püsib lukus

Torino Juventuse vankumatu kaitse ületas AS Monaco ulja ründeliini ja Juventus astus võõrsil teenitud 2 : 0 võiduga jalgpalli Meistrite liiga finaali lävele.

Massimiliano Allegri meeskonna hoog on hirmuäratav. Koduliigat juhitakse veenvalt, Itaalia karikasarjas on jõutud finaali. Meistrite liiga alagrupis lubati endale kuue mänguga lüüa kaks väravat, play-off’i viies kohtumises on puurilukk täiesti kinni keeratud. Kui veerandfinaalis jäeti kahel korral kuivale FC Barcelona, siis poolfinaali avavaatuses tabas sama saatus seni segamatult skoorinud Monacot.

„Selle meeskonna edu valem on ühtsus. Kõik tahavad ja töötavad,” lausus Dani Alvesi söötudest mõlemad väravad löönud Gonzalo Higuaín, kes läinud suvel 90 miljoni euro eest Juventusega liitus.

„Olime kaitses taas head. Kui sul on ka maailma parim väravavaht Gigi Buffon, siis sealt terve meeskonna kindlus tulebki,” tõstis Allegri esile 39-aastast kollkiprit, kes pidas Meistrite liigas sajanda mängu.