Maicel Uibo on küll 8514 punktiga kümnevõistluse Euroopa edetabeli liider, aga Berliinis on rahvusvahelises pildis peamiseks küsimuseks pigem, milliseks kujuneb prantslase Kevin Mayeri punktisumma. Mitmevõistlust ta tänavu teinud pole, üksikaladel on see-eest püstitanud võimsaid isiklikke rekordeid. Ta on sprintinud 100 meetrit 10,66 sekundiga, jooksnud tõkkeid 13,71 sekundiga, tõuganud kuuli 16.51 meetrit ja heitnud ketast 52.38 meetrit. „Ei tea, kas päris 9000 punkti teeb, aga 8900 ikka,” usub mitmevõistleja Karl Robert Saluri. „Jah, 9000 punkti mõte on mu peast läbi käinud, kuid see pole prioriteet,” tunnistas 26-aastane Mayer, kelle isiklike rekordite summa on 9341.