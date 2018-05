Liverpooli väravavahi traagika pikendas Reali valitsusaega

Madridi Real kinnistas Euroopa klubijalgpalli kuninga staatust, võites 13. Meistrite liiga tiitli. Varem pole ükski klubi kaks korda kolm aastat järjest võimutsenud. Viimane sama vägev seeria oli Los Blancosel aastatel 1958–1960.

Eestlased lootsid, et esimest korda saab näha kaasmaalast finaalmängus platsil või vähemalt Meistrite liiga kulda kaela saamas, aga lootus purunes koos Liverpooli unistusega kuuendast Euroopa karikast. Zinédine Zidane’ist sai esimene treener, kes on selles sarjas kolm korda järjest meeskonna tiitlini tüürinud. Cristiano Ronaldo auhinnakapis on rekordiomanikuna juba viis sellist kuldmedalit.