Suusahüppaja Kaarel Nurmsalu teatas, et tuli suurde sporti tagasi sooviga lõpetada kaks ja pool aastat tagasi poolelijäänu: „Kas Pyeongchangi medal või mitte midagi!” Esialgu pole tal skeptikute armeele ette näidata enamat kui maailmakarikasarja etapi kuues koht, kuid mäekotka usk iseendasse on vankumatu ja soomlasest treener Topi Sarparanta utsitab teda kirglikult takka.

Keskmaajooksja Andi Noot on tulemuste järgi kaks hooaega samal tasemel püsinud ja areng on tervisehädadesse takerdunud. Ent 1500 m distantsil Eesti siserekordit (3.44,63) uuendanud Noot usub hoopidest hoolimata kaljukindlalt oma võimetesse. „Suvel tuleb mõelda 3.35 peale, üle selle pole enam mõtet,” seadis ta lati kõrgele. See tulemus andis mulluses Euroopa edetabelis kuuenda koha ja ületab mäekõrguselt Eesti rekordit 3.38,59 (Tiidrek Nurme 2008).

Erki Nool sattus paljude silmis naerualuseks, kui esimest korda kuulutas: „Tahan tulla olümpiavõitjaks!” Gerd Kanteri samaväärsesse sihiseadmisse suhtuti juba mõistvamalt. Maksimalism nõuab julgust riskida.

Peatreener Alar Varraku peavalu: Kalev/Cramol napib korvpallureid. Foto: Andres Putting

Kas Kalev/Cramol polegi homset?

Kui Kalev/Cramo tegutseks täisväärtusliku klubipüramiidina, ei tarvitseks peatreener Alar Varrak meeskonda täiendust otsides peavalu tunda. Sel juhul saaks vigastatud mängijatele ja tiimist lahkunutele asendajad valida farmklubist või noorteesindusest. Või kui seal väärilisi asendajaid ei leidu, siis küsida paslikke mehi mõnest teisest kodumaa klubist laenuks. Tegelikult on Kalev/Cramo valik väga ahtake. Tundub, nagu elataks tänases ega mõeldakski homsele ja ülehomsele.

Olla iseenda ees aus

„Kui treener tahab rohkem kui sportlane, siis on targem koostöö lõpetada.” Nii ütlevad meie edukad treenerid. Sõnum on selge: eeskätt peab sportlane ise tahtma areneda ja leidma partnerid, kes aitavad tal spordiredelil kõrgemale ronida. Odaviskaja, kel pole treenerit, peaks vastama endale ausalt: „Kas ma ikka tahan saada paremaks sportlaseks? Kui kogu südamest tahan ja vajan selleks abilist (loe: treenerit), siis jagan teatud summa sponsorrahast temale.”