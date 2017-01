Paljudes asjatundjates tekitasid küsimusi uute ralliautode rohked aerodünaamilised detailid, mis on nüüdsest lubatud. See andvat küll parema pidamise ja stabiilsuse, ent ühtlasi võimendavat probleeme.

Juha Kankkunen, neljakordne maailmameister, kelle esimene tiitel tuli just B-rühma autoga, sõnas Soome meediale, et tema arvates on uute sõiduvahendite aerodünaamiline pakett liiast. „Ekstreemsetes olukordades on raske autot ohjata,” tõdes Kankkunen. „Kui pidamine kaob, läheb auto teelt kui nööp särgi eest.”

Samuti on arvatud, et kui aerodünaamilised detailid pisiavarii tõttu küljest lahti tulevad, käib auto juhtimine sõitjal vaat et üle jõu.

Tänakul pole õnneks olnud põhjust katkise kerega uue auto juhtimist katsetada, kuid ta ei arva, et asi on väga dramaatiline. „Esiteks on detailid hästi kinnitatud ega kuku nii lihtsalt küljest. Teiseks on küll keeruline sõita autoga, millel on esi- või tagaosa detailid puudu, aga alati on hakkama saadud,” ütles Tänak. Ta lisas, et muutused on igati õigustatud ja teevad ralli kindlasti atraktiivsemaks.