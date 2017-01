Peatreener Šarūnas Jasikevičius möllab väljaku ääres nagu püstihull ja Kaunase Žalgiris on võidusoonel.

Jasikevičius vehib ja laiutab käsi, seletab kogu aeg närviliselt midagi ja läheb sageli tuliselt keema. Nägu punetamas ja silmad leegitsemas, sammub ta kogu mängu nagu sütel. Samal ajal suudab ta kontrollida oma mõtlemist ja suhtumist ning mõjutada väljakul toimuvat. Ei anna ta armu, kui kaitses jalg sirgeks lastakse, lohakalt palli söödetakse või kiirustatult visatakse. Just see mäng, mis parajasti käib, on talle elus kõige olulisem.