Pilk eesriide taha: uhiuues reitingus mahub esikümnesse neli eestlast

Süsteem on valmis ja seda on juba mõnda aega testitud. Ametlikult kinnitab rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) selle detsembris nõukogu koosolekul, aga andmebaas on üleval ja võime piiluda eesriide taha. Eesti kergejõustikuliidu kohtunikekogu liige Peeter Randaru on veendunud, et suuri muudatusi pigem ei tehta. Natuke mängitakse võistluste ja lõppkohtade punkte siiski ümber. Näiteks läks Janek Õiglane selle tulemusel eelmisel nädalal ühe punktiga Maicel Uibost mööda.

Reitingusüsteem raputab kergejõustikku kõvasti, sest edaspidi pääseb selle põhjal tiitlivõistlustele. Asja mõte on lihtne: panna atleedid teineteise vastu võistlema ja vähendada Kapa-Kohilas peetavate külavõistluste tähtsust. Võtame ette uhiuue reitingusüsteemi viimase tööversiooni.