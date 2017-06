Sardiinia ralli: kes leiab kivi ja kas Tänak kerkib kolmandaks?

Sardiinia MM-ralli on hooaja üks raskematest – õhk on kuum, teed kitsad, kivised ja rehvesöövad.

Tavapäraselt Sardiinia rallil sekundimängu ei toimu, vahed venivad minutipikkusteks. Edu saadab neid, kes peale kiiruse suudavad säästa rehve ja vältida kive.

Kes võidab?

Veel mullu olnuks targem küsida, kas Sébastien Ogier võidab. Ent eelmise nelja aasta valitseja on tänavu võitnud vaid kaks rallit: Monte Carlos tänu õnnele ja Portugalis napilt. Jah, Ogier on Sardiinias triumfeerinud kolm korda, kuid eelmisel aastal võidutses Thierry Neuville. Toyotasse ei tahaks väga uskuda, küll aga miks mitte Citroën ja Kris Meeke (kui rajal püsib). Ja mõistagi on ka Ott Tänak suures mängus.