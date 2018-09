Sõudjate MM-i test: Jämsä alistas ühepaadis Taimsoo

Juhatus peaks lõpliku otsuse tegema esmaspäeval. Laupäeval toimus Viljandis veel üks kontrollstart, et katsetada Jämsä seisundit ja vaagida 36-aastase sõudja MM-ile saatmist. Konkurentsi pakkusid Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udam. Jämsä läbis kaks kilomeetrit mitte just parimates oludes ajaga 7.01, Taimsoo oli 2 sekundit ja Udam 2,2 sekundit aeglasem.

„Läks täitsa normaalselt,” kommenteeris olümpiapronks Jämsä. „Parimas vormis ma pole, aga mingi vorm on ja liigun tõusvas joones. Medalimees ma kindlasti ei ole, eriti selles paadiklassis, aga usun, et MM-ile tasub minna. Kui suvel teise paati ei mahtunud, mõtlesin, et võiks ühesel proovida.”

Killing on teinud ettepaneku lähetada Jämsä ühepaadil Plovdivis toimuvale MM-ile. Kõige vähem küsimusi peaks olema kahepaadi Kuslap-Endreksoni kohta. „Kahepaat liigub tõusvas joones, lõigutreeningul liikus juba päris normaalselt,” märkis Killing. Nelipaadi osas teeb lõpliku otsuse juhatus, aga pigem seda välja ei panda. „Juhatus soovis alguses saata. Me ise oleme seisukohal, et väga stabiilset sõitu neljapaadil ei ole,” selgitas Killing.