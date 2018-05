Teppan liitus Poola, Pupart Belgia meisterklubiga

Pupartil mitmeid kosilasi

Kuigi Korea liigas makstakse väga head palka – 300 000 dollarit hooaja eest –, ei kahetse ta, et nõnda läks. „Ühest küljest oli Bełchatówi pakkumine korralik. Teiseks oleksin läinud oma põhimõtetega vastuollu. Minu jaoks oli see lihtsalt back-up-variant, üks üritus,” rääkis Teppan.

Teiseks diagonaalründajaks on Skra ridades juba üle 10 aasta pallinud Poola legend Mariusz Wlazły, ometi kinnitas itaallasest peatreener Roberto Piazza Teppanile, et näeb eestlast põhikoosseisus. „Jutt polnud nii, et hooaja jooksul, vaatame, vaid kohe,” on Teppan rõõmus, et juhendaja näeb temas potentsiaali.

Kolm hooaega Poolas Lubini Cuprumis leiba teeninud Keith Pupart on sõlminud lepingu Belgia meistri Maaseiki Nolikoga. Noliko põhikoosseisus ootavad Pupartit ees temporündajad Timo Tammemaa ja Andri Aganits. Puparti vastu tundsid huvi ka Türgi ja Prantsusmaa meeskonnad, kuid 33-aastane nurgaründaja soovis end esmakordselt proovile panna Meistrite liigas.

Peale selle teeb järgmisel hooajal maailma tugevaimas klubisarjas kaasa Izmiri Arkas Sporiga liitunud Robert Täht.