Kelly Sildarul on Laureuse auhinna ekstreemspordi kategoorias viis kivikõva konkurenti.

Kuigi kandidaatide nimekiri koostati eelmise kalendriaasta saavutuste põhjal, on auhinna nimi ikkagi 2017 Laureus Sports Award ja žürii otsust mõjutavad kahtlemata ka tänavused tulemused. Kelly Sildaru eelis on see, et ta on talisportlane – surfarid ja rulatajad pole tänavu veel õieti ju võistelnudki – ja lumelaudur Chloe Kimist viimasel ajal mõnevõrra edukam.