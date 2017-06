Ain Hanschmidt homses LP-s: Venemaaga seotud poliitilised riskid suutsime maandada, omade rünnakut ei osanud oodata

Minu põhimõte on lihtne — kui tahad head äri teha, siis poliitikaga ennast siduda ei tohi, ütleb homses pikas intervjuus LP-le suurettevõtja Ain Hanschmidt.

Ain Hanschmidti (56) firmamärk on lai naeratus, mis pika vestluse jooksul üksikutel harvadel hetkedel ta näost lahkub. Isegi kriitilisemaid mõtteid väljendades kipub ta seda muigeseguse puändiga rikastama. Ju see on hea. Optimistid elavad kauem. Ja äriseisud, nagu Hanschmidt tagasihoidlikult väljendab, pole pahad. Tallink, vahest tuntum ettevõte, millega teda seostada, on aasta-aastalt arenenud ja toob omanikele stabiilselt kasumit. Hanschmidti ning ta äripartnerite Enn Pandi ja Kalev Järvelille investeerimisfirma Infortar laieneb väga jõuliselt uutele ärialadele – osteti Eesti Gaasi aktsiad, avati logistikakeskus Maardus ja tennisekeskus Lasnamäel. Aga üksnes lõbusaks naljalooks me vestlus siiski ei kujune.

