Auhindadega pärjatud Spiegeli ajakirjanik mõtles aastaid oma reportaaže välja

Claas Relotius on tõepoolest oma 11 ajakirjanikuna tegutsetud aasta jooksul võitnud lugematu hulga auhindu, muu hulgas CNN-i aasta ajakirjaniku tiitli ja Euroopa ajakirjanduspreemia, ning kirjutanud arvukalt lugejatele korda läinud artikleid. Tema lugude hulka kuulub näiteks artikkel piiblit kandvast naisest, kes reisib kõikjal USA-s, et vaadata pealt hukkamisi. Ka on Relotius avaldanud loo Trumpi-meelsest USA väikelinnast Fergus Fallist, Mehhiko piiril patrullivatest rahvamalevlastest ja jeemenlasest vangist Guantánamo laagris.

Kõik need lood sisaldasid täiesti või osalt väljamõeldud detaile, näiteks said seal sõna inimesed, kellega Relotius polnud tegelikult ealeski rääkinud. Fergus Fallsis oli ajakirjanik oma sõnul tervelt kuu aega materjali kogunud, kuid reportaaži üksikasjalikult analüüsinud kohalike sõnul vastas 7300-sõnalisest loost tõele enam-vähem vaid linnakese elanike arv ja äride ning poliitikute nimed.