Kuigi meedias räägitakse inimjahist, on linnas samal ajal vaikne. Eile avati ka terrorirünnaku alla jäänud Breitscheidplatzi jõuluturg.

Kuigi 12 inimese elu nõudnud terrorirünnak tabas Berliini Breitscheidplatzi jõuluturgu alles mõni päev tagasi, nihkub linna elu tagasi oma tavapärasesse rütmi. Ka rünnakus kannatada saanud jõuluturg avati eile varahommikul uuesti. Terrorist andsid tunnistust ainult sündmuspaiga lähedale pandud küünlad ja lillemeri – ala, mille kriminalistid olid algul sisse piiranud, tehti pärast uurimist nii puhtaks, et jõuluturult läbi kõndides ei pruukinudki aru saada, et seda kohta tabas rünnak. Hoolsamalt vaadates võis siiski müügiputkadel näha üksikuid vigastusi ja maas uurijate spreivärviga joonistatud märke. Pärast kahte päeva avati jõuluturu kõrval jälle ka liiklus, kuid paika, kust veok jõuluturule sisse sõitis, veetakse ette betoonplokid. Hommikul tööle tõttavad berliinlased heitsid õnnetuspaigast läbi kõndides tühjaks jäänud müügikohtadele põgusaid pilke, kuid kauemaks ei seisatanud keegi. Ent kuna arvatav mõrvar on endiselt jooksus, on kõigile Berliini jõuluturgudele pandud korda looma ja turvatunnet pakkuma täielikus valmisolekus julgeolekutöötajaid.