Hannes Võrno laste ema Häli Veskaru homses LP-s: meie kooselu oli nagu miiniväli. Iga hetk võis plahvatada

Et armastus võib haiget teha, pole kellelegi saladus. Kustmaalt alates võib aga armastus muutuda ennasthävitavaks, on väga keeruline küsimus. Emadepäevaeelses LP-s räägib oma loo fantastiline kahe lapse ema ja vapper naine Häli Veskaru.

Juba kaks aastat elab Häli Veskaru (45) noorema pojaga kahekesi, sest astus välja 20 aastat kestnud kooselust tuntud saatejuhi ja meelelahutaja Hannes Võrnoga (47). Hälit nähti Võrno käevangus aastaid küll presidendi roosiaia vastuvõtul Kadriorus, küll uusaastakontserdil Estonias ja tähtsatel koosviibimistel, kus oli kohal Eesti koorekiht. Vaid lähedane ringkond inimesi teadis, mis on väljapoole paistva kauni fassaadi, säravate naeratuste ja glamuuri taga.

Häli Veskaru elu Viimsi ridaelamus muutus väljakannatamatuks pärast seda, kui tema elukaaslane naasis 2014. aasta aprillis Afganistanist pooleaastaselt rahuvalvemissioonilt. Et pinged on õhus, seda ei varjanud ka pere vanem poeg, kes ütles kolm aastat tagasi Hannes Võrno LP-le antud pika intervjuu kõrval, et isa oli missioonilt tagasi tulles muutunud. Eesti Ekspress küsis läinud aastal lõikavalt lausa pealkirjas: mis juhtus Hannes Võrnoga?

Tean, et Häli on praegu nurka surutud. Seda teavad kõik tema ümber olevad inimesed juba pikka aega ja lahendust sellele ei näi paistvat. Häli kartus selle ees, mida rääkimine võib endaga kaasa tuua, on põhjendatud. Hannes Võrno käitumine võib olla ettearvamatu: ta kirjutab raamatuid, milles võib solvata, salvab teravalt oma Facebooki kommentaarides, mida meedia järjepanu avaldab, ja talle on avatud kõik peavoolumeedia võimalused mis tahes teistsugune arvamus tümaks teha. Ta tunneb Eesti eliidi hulka kuuluvaid mõjukaid inimesi, kes toetavad teda kui armastatud avaliku elu tegelast. See kõik on raskendav asjaolu, et avada populaarse saatejuhi teine pool, mis on olnud avalikkuse eest seni varjul ja jäänud koduseinte vahele. Ometi on rahval õigus tunda oma kangelasi. Seda enam, et Hannes Võrno on toonud ise väga isikliku teema koos pereliikmete nimedega oma mahukasse raamatusse, milles ta lahkab pereasju enamasti üksikasjaliku täpsusega. Teisi pidevalt halvustavate kommentaaridega ründava avaliku elu tegelase peidus pool on oluline info ja ka seni kommenteerimisvõimaluseta jäänud Hälil on õigus rääkida oma lugu.

Küsisime homme ilmuvale loole kommentaari ka Hannes Võrnolt. Vastuseks saatis Võrno täiesti tühja meili. Korduvmeilile ta ei vastanud, telefonikõne katkestas ja sõnumile ei reageerinud.

Kogu pihtimus on teie ees juba homses LP-s!