Helir-Valdor Seeder: naiste osalust poliitikas ei tohi kunstlikult forsseerida

Vabadussõjas ei olnud me üksi. Ühe kõige tugevama panuse andsid soomlased. Kui palju nende vabatahtlikke Eesti poolel võitles?

No ma usun, et see arv on ikka üle tuhande... Palju meil vabadussõjast osa võttiski, pea 100 000, eks ole... Jään sinna kolme-nelja tuhande kanti.

Väga hea, vabadussõjas võitles hinnanguliselt umbes 3 500 soomlast.

