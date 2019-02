HOMSES LP-S | Šokk! Mailis Reps paljastab lahutuse tagamaad: esimesed märgid, et midagi on teisiti, olid juba läinud suvel

Mis siis läinud suvel juhtus?

Mulle öeldi möödaminnes, et on tekkinud keegi. (Peab mõtliku pausi.) Pidime minema lastega Rootsi ja Taani telkimisreisile, ka abikaasale oli laevapilet võetud. Aga siis tekkisid tal mingid kummalised ettekäänded, miks ta meiega tulla ei saa. Küsisin otse, mis siis päriselt selle põhjus on, ja vastuseks tuli, et tal on keegi. Nii et suve lõpus elasin läbi esimese tõelise šoki. Järgnes faas, mis abielunaisel ikka tekib: küll ta tuleb mõistusele ja naaseb koju. Ta näeb ju ometi, kui palju on tal kaotada. Kuni eelmise nädalani elasingi siiras lihtsameelsuses, et kui olen rahulik, käitun viisakalt, suhtlen temaga avatult ja sõbralikult, küll ta siis mõistusele tuleb ja koju naaseb. Aga ju ma siis sain asjadest valesti aru. Nii et mina ei ole midagi pikalt läbi mõeldud, kõik on väga värske.

