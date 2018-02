Idapiiri ootamatud lisamiljonid tuleb sohu matta

„Kes see rumal ehitaks soost ja laukast läbi,” sõnas idapiiri väljaehitamise koordinaator Toomas Malleus. Tema nimi pole varem meediast läbi jooksnud, kuna piiriprojekt sisaldab tundlikku infot ja riigisaladusi.

Lõuna-Eestist pärit Malleus on piirivalvurina töötanud alates 1991. aastast ning töötanud muu hulgas kolm aastat ka kagupiiril staabiülemana. Järelikult on ta Eesti-Vene kontrolljoonel toimuvaga ülihästi kursis ja ehk just seetõttu kirjutaski 2015. aastal tema kokku esialgse hinnangu, et riigipiiri väljaehitus läheb maksma 79 miljonit eurot.